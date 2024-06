Fratelli d’Italia si conferma, stando ai primi dati, primo partito d’Italia. Sergio Rastrelli, senatore di Fdi e già commissario cittadino, che segnale è?

«Estremamente incoraggiante, l’ennesimo balzo in avanti della destra nazionale. Le elezioni che si sono appena concluse rappresentano un referendum sul tipo di Europa da immaginare per il futuro. Per la prima volta siamo di fronte a un voto che ha la possibilità di prefigurare una maggioranza diversa nel Parlamento e quindi nella Commissione. Sul fronte interno, conferma il consenso per l’idea di Governo che Giorgia Meloni sta portando avanti e che ora sta esportando anche in Europa».

Anche al Sud e in Campania i primi numeri sembrano dare dati in miglioramento rispetto alle politiche.«Continua il trend di crescita. Ci siamo liberati dalle sacche di condizionamento ideologico e anche i cittadini meridionali vedono in Fdi una prospettiva di riscatto. Questi risultati sono il frutto di 18 mesi di lavoro fatto da un Governo che ha dimostrato grande attenzione per il Mezzogiorno. Segnali incoraggianti anche per le prossime sfide, a partire dalle elezioni Regionali, nuovo preavviso di sfratto all’inconcludente amministrazione di Vincenzo De Luca».

Il dato sull’astensione invece si conferma molto alto.

«Il trend è questo da anni comune a tutte le democrazie europee. Non c’è più sorpresa nè particolare livello di allarme. È vero, però, che non c’è da assuefarsi a questo dato. Credo che una prospettiva diversa, con la riforma del premierato, possa far sentire i cittadini più partecipi delle scelte. Ma questa è una prospettiva di medio-lungo periodo, non poteva incidere su queste elezioni».

Al Sud l’astensionismo è un fenomeno ancora più profondo.

«Per ragioni storiche la partecipazione è sempre stata più bassa. Poi per una sorta di sfiducia diffusa rispetto alle classi dirigenti dei governi locali, nessuna escusa. In particolare in Campania c’è uno scollamento sociale e istituzionale che ha come primo responsabile il presidente della Regione De Luca».

Per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento, che maggioranza si augura si possa costruire in Parlamento?

«Bisogna attendere che si cristallizzi il voto in tutte le Nazioni. Noi siamo convinti che sia definitivamente crollato l’equilibrio tra i socialisti e i popolari europei e che bisognerà ricercare una nuova maggioranza. Qualunque essa sia, non c’è dubbio che si è aperta una pagina nuova in cui i conservatori e Giorgia Meloni avranno un ruolo determinate».

Sui contenuti, quali obiettivi si prefigge Fratelli d'Italia per questa legislatura europea per il Sud?

«Fare del Mezzogiorno il motore di riscatto economico e sociale dell’Italia e dell'Europa, restituendolo alla sua missione di ponte verso il continente africano e di perno per le nuove politiche europee. Se si crea questo effetto volano nel Sud, a beneficiarne sarà l’Italia intera».

C’è stata qualche polemica interna al centrodestra per l’indicazione del prossimo candidato presidente della Regione. Quale metodo va utilizzato?

«Lo stesso metodo che abbiamo proposto per la guida del Paese. È il popolo sovrano che dà, con il voto, l’indicazione del partito che dovrà guidare la Regione. Il consenso che c’è stato a Fratelli d’Italia in queste europee rende evidente l'indicazione di scelta dei campani».



Finita la campagna elettorale, si potrà ora arrivare all'accordo con la Regione per la firma dei fondi Fsc?

«I rallentamenti sono responsabilità esclusive di De Luca. I tempi sono maturi, a condizione che l'accordo garantisca che le risorse vengano spese in una prospettiva strategica che fino ad ora è mancata. Il Governo è pronto a sottoscrivere l’intesa non appena questa condizione sarà garantita».