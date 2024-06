Europee 2024, Tajani: «Salvini? Non faccio corsa sugli alleati, nostro obiettivo intorno al 10%»

«Non faccio la corsa sugli alleati, io penso a prendere voti per Fi per svolgere un ruolo politico importante, quello di una grande forza moderata, di centro, avere quel ruolo che aveva la Dc con i suoi alleati in passato, una forza di riferimento degli italiani che vogliono essere rassicurati». Così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani alla vigilia del comizio di chiusura della campagna elettorale del partito a Napoli, rispondendo a una domanda sulla competizione interna al centrodestra, in particolare con la Lega. Parlando ancora del Carroccio, Tajani ha precisato: «Siamo leali ai nostri alleati ma siamo differenti, sennò saremmo un partito solo. Siamo cristiani, liberali, riformisti, garantisti, europeisti e atlantisti. Questi siamo sempre stati e siamo noi, quindi andiamo avanti nella nostra direzione. È una campagna elettorale con il proporzionale e quindi continuiamo a difendere la nostra identità».

«Abbiamo fissato un obiettivo che è intorno al 10% vedremo cosa succederà. Ci davano per spacciati un anno fa e mi pare che stia accadendo l'esatto contrario» ha proseguito io leader di Forza Italia, alla vigilia del comizio di chiusura della campagna elettorale del partito. «Cosa è cambiato? Abbiamo lavorato - ha sottolineato - abbiamo coinvolto migliaia di persone, abbiamo aperto e spalancato le porte del nostro movimento politico. C'è grande coinvolgimento, grande voglia di fare, c'è uno spazio vuoto tra Schlein e Meloni e vogliamo occuparlo».

«Napoli è una grande città italiana, è la capitale del Sud.