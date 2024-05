Europee 2024, Vannacci a Napoli: proteste e scontri dei manifestanti con la polizia

Scontri con le forze dell'ordine in assetto antisommossa si sono verificati durante il corteo di una trentina di giovani che protestano per la presenza a Napoli di Roberto Vannacci.

I manifestanti, che intendevano superare le transenne e il cordone di polizia a protezione dell'area dove Vannacci presenta il suo libro, hanno lanciato palloncini pieni d'acqua e poi colpito gli scudi degli agenti con aste di bandiera.

La polizia ha quindi risposto con l'utilizzo dei manganelli, ma non sembrano esserci feriti. I due schieramenti al momento si fronteggiano in via Nazario Sauro.