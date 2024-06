Una delle vittorie più schiaccianti di queste elezioni europee è stata quella di Alleanza Verdi-Sinistra, che a livello nazionale, con 6,8% ha superato di oltre 2 punti percentuali i numeri dei sondaggi. A livello territoriale, l’effetto del «voto d’opinione» portato dal deputato Francesco Emilio Borrelli si è sentito, tra Napoli e provincia.

Secondo i verdetti parziali arrivati dalle urne nel weekend appena trascorso, e dopo gli ultimi sondaggi pre-elettorali che davano Avs oltre il 4%, la soglia di sbarramento per l’ingresso al parlamento europeo è stata letteralmente scardinata per la lista di cui fa parte l’attivista antifascista Ilaria Salis, l’insegnante 39enne candidata nella circoscrizione Nord Occidentale e in quella insulare (attualmente, la Salis si trova ai domiciliari a Budapest con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti neonazisti).

Tra Borrelli e Lucano è in corso un testa a testa per la circoscrizione Meridionale, con il secondo in vantaggio. A Napoli, stando alle prime 300 sezioni, Avs sarebbe il terzo partito della città con il 12.7% di voti (il quarto se si aggiunge la provincia, con il 9,1 in 700 sezioni). Diversi punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. E più del doppio rispetto alle previsioni.

Un exploit che si spiega con vari fattori. La crescita di consensi per la pace e per l’ambiente hanno giocato un ruolo importante in questo senso. Poi c’è la scelta dei candidati: quello della Salis, infatti, non è stato l’unico nome di spicco presentato da Alleanza Verdi Sinistra. Il primo della lista, nella circoscrizione Meridionale (che comprende Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Molise), è un altro personaggio di spicco: l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano, che precede la ex pallavolista Rosa D’Amato (parlamentare Ue per i 5 Stelle tra 2014 e 2020).

«In alcune zone, come Chiaia, Posillipo, Bagnoli, Vomero, Fuorigrotta e Arenella siamo tra i primi partiti della città - è il commendo fatto a caldo da Francesco Borrelli, terzo in lista - con dei picchi mai raggiunti prima. Un dato che neanche noi potevamo immaginare. Le preferenze espresse nei miei confronti sono un voto d’opinione, arrivate in gran parte da quegli elettori convinti che hanno scelto di non mancare l’appuntamento con il voto. Alle ultime elezioni regionali, l’obiettivo fissato era di 7mila voti. Ne arrivarono circa 15mila».

«Armonizzare al più alto livello i diritti sociali, gli standard ambientali e i salari, contrastando il dumping sociale, fiscale e ambientale»: questi alcuni dei principali obiettivi del programma di Avs.

A livello territoriale, l’obiettivo fissato per questa tornata elettorale era il superamento del 4.6% in tutta la Campania (Ipsos, il 23 maggio, aveva stimato proprio al 4,6% le preferenze di Avs).

La soglia è stata decisamente abbattuta. «Il dato è eccellente, e va oltre le previsioni più rosee - sono le parole del senatore di Verdi e Sinistra, il napoletano Peppe De Cristofaro - avevamo una bella lista ed è stata premiata la nostra coerenza in questo primo anno di parlamento: la lotta per la pace, per la giustizia sociale e ambientale.

A livello nazionale siamo una forza rilevante della colazione progressista, che deve essere più larga possibile. Il risultato dimostra che le destre sono molto forti, ma anche che possiamo farcela. Probabilmente arriveremo a 7 eurodeputati, a seconda di quante liste supereranno la soglia di sbarramento».