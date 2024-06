Europee 2024, i voti dei candidati in Campania: Giorgia Meloni la più votata, bene Topo e Annunziata

È in controtendenza rispetto al risultato nazionale l'esito del voto in Campania dove il primo partito è il Pd, davanti al Movimento 5 Stelle, terza Fratelli d'Italia. Bassissimo il dato complessivo finale dell'affluenza, al 44% con il record negativo di Napoli di poco superiore al 36%.

Proprio a Napoli sono i dem a conquistare la vittoria con il 22,2%. Seguono i cinquestelle al 20,7%, terzo il partito della premier Meloni con il 19% mentre Forza Italia supera il 10%. Oltre il quorum Alleanza Verdi-Sinistra, attestati al 7%. Bene anche Stati Uniti d'Europa al 6,8% mentre la Lega si ferma al 5,7%.

Dati sorprendenti anche dal voto disaggregato.

Comprendendo anche la provincia, è il Movimento 5 Stelle il primo partito tra Napoli e provincia con quasi il 25%. Il Pd supera il 24%, Fdi è terzo con più del 15%.

A Napoli città vince il campo largo: l'alleanza di centrosinistra che portò all'elezione dell'attuale sindaco Manfredi, ottiene un risultato di rilievo superando il 50%. Primo di un'incollatura è il Pd con il 26,6% davanti a M5S con il 26,5%. Risultato importante per Alleanza Verdi e Sinistra al 12,75% che quasi raggiunge FdI al 13,25% mentre va di poco oltre il 6% Forza Italia.

Movimento 5 Stelle primo partito anche nel Casertano mentre in Irpinia vince il Pd. Nel Sannio e nel Salernitano guida invece Fratelli d'Italia mentre spicca il boom di Stati Uniti d'Europa a Benevento oltre il 24% con l'ex parlamentare Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella.

Rispetto alle precedenti Europee del 2019 in Campania il Pd cresce di circa 3 punti mentre spicca il crollo di Movimento 5 Stelle, che perde 13 punti, e Lega, che passa dal 19%a poco meno del 6%. Balzo in avanti notevole invece per Fratelli d'Italia che passa da poco meno del 6% a oltre il 19%.

A spoglio quasi ultimato la più votata in Campania è Giorgia Meloni con 177.664 voti, seguita da Lello Topo del Pd con 114.302 voti e Lucia Annunziata, sempre coi dem, con 108.469 voti. Tra i top player Fulvio Martusciello di Forza Italia con 71.554 voti, Antonio Decaro del Pd con 70.339 voti, Sandro Ruotolo del Pd con 64.513 voti e Alberico Gambino di Fdi con 62.018 voti. Solo 20.307 i voti del generale Roberto Vannacci con la Lega.