Domenica 26 Maggio 2019, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 10:22

Disagi a Marano per numerosi elettori. In tanti si stanno recando presso la scuola di San Marco, vandalizzata nei mesi scorsi e dichiarata off limits dal Comune, ma fino alle ultime elezioni amministrative seggio elettorale.L'ente cittadino, alla vigilia della tornata per le Europee, ha fatto affiggere manifesti in strada, invitando i residenti della zona a recarsi presso il seggio di via Cesina. Lì vengono consegnati anche i bollini da apporre sulla tessera elettorale. Manifesti e avvisi, però, non sono stati affissi all'esterno della vecchia scuola di San Marco e ciò sta creando non pochi disagi agli elettori, alcuni dei quali sono stati costretti a fare il giro della città prima di capire in quale istituto scolastico dovevano effettivamente recarsi.