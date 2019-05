«È un risultato che avevo ampiamente previsto più volte. In questo anno si è ribaltato il rapporto di forza tra Lega e M5s. È merito di Salvini ma è anche merito del 'capolavoro politico' di Di Maio a cui farei i complimenti per aver depauperato l'enorme consenso raccolto alle politiche». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta il risultato delle elezioni europee che vedono la Lega diventare primo partito nel Paese. De Magistris sottolinea che «in questo momento non c'è alternativa a Salvini. In Italia si registra un voto di destra ma vedo sono anche tante opportunità perché a livello nazionale non si è ancora costruita un'alternativa che metta di fronte due blocchi: da una parte Salvini e dall'altra una forza alternativa che non può essere il Pd perché significherebbe condannare il Paese a venti anni di Lega e di Salvini»

Lunedì 27 Maggio 2019, 14:31

