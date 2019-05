Europee, i leader snobbano Napoli: Zingaretti fa tappa solo a Pozzuoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

Addio alle piazze. Quelle di Napoli, un tempo location privilegiata di tutti i partiti per chiudere le campagne elettorali. Basta riavvolgere il nastro a 5 anni fa quando Matteo Renzi, solo per citare l'ultimo big di sinistra, scelse la Sanità per la vigilia delle Europee. Ma ora, i leader vecchi e nuovi, si tengono lontani. Candidati a parte, ovviamente.Unica eccezione la destra sovranista che ora sembra privilegiare Napoli. Domenica scorsa è stato il turno di Fratelli d'Italia che ha chiuso a piazza Matteotti, con il comizio di Giorgia Meloni, la campagna per le Europee. «Non si vedeva dai tempi dell'Msi di Giorgio Almirante una manifestazione del genere», gongolavano entusiasti dirigenti e organizzatori di Fdi che parlavano di 20-30mila manifestanti. Numeri gonfiati ovviamente ma occorre essere onesti: piazza Matteotti era piena. Il giorno prima, invece, alla convention di Fi alla Stazione Marittima non è arrivata nemmeno una telefonata in diretta di Silvio Berlusconi. Certo le sue condizioni di salute non gli permettono di fare le campagne elettorali di un tempo ma suona strano che il Cav, ed è la prima volta nella sua storia politica, questa volta non abbia fatto capolino all'ombra del Vesuvio. Eccezione a parte, invece, per il leader della Lega Matteo Salvini che, giovedì scorso, era intenzionato a tenere una manifestazione politica dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. A fermarlo una questione di opportunità anzitutto perché avrebbe mischiato, a Napoli nelle stesse ore, il suo ruolo di ministro con quello di segretario di partito. E, ancora, una questione di agibilità politica: erano previsti scontri e manifestazioni, che pure ci sono stati, e sarebbe stato complicato organizzare qualcosa senza rischiare.