Non ci sono i numeri delle grandi occasioni in piazza Santa Maria la Nova per la chiusura a Napoli della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Ma tra i pentastellati c’è comunque fiducia. L’obiettivo è restare il primo partito al Sud e in Campania. E dal palco i candidati campani alle elezioni europee provano a convincere i cittadini a recarsi alle urne. «Andare a votare questa volta è più importante delle altre. Nei prossimi due giorni bisogna chiamare le persone e convincerli a votarci», dicono i pentastellati che vedono come principale nemico l’astensionismo e che come sempre da quel bacino cercano di portare a casa preferenze.

L’obiettivo

Che l’obiettivo sia quello di restare il primo partito del Mezzogiorno come accaduto alle politiche, lo conferma lo stesso Roberto Fico: «Il nostro auspicio è quello di essere il primo partito al Sud. Noi restiamo a totale e completa difesa del Mezzogiorno, che oggi è sotto attacco di un Governo scellerato che dal primo giorno attacca il Sud con provvedimenti scellerati». Ed anche dall’ex presidente della Camera arriva l’appello contro l’astensione: «Il Sud ha bisogno di far comprendere all’Europa fino in fondo di essere un luogo centrale per lo sviluppo della connessione con il Mediterraneo e soprattutto per gli investimenti europei perché se si investe nel Sud cresce l’intero Paese e l'intera Europa». Non solo Europee, ma anche Comunali e in prospettiva le prossime Regionali e magari le Politiche. Fico ribadisce la sua posizione: il campo largo con il Pd è sempre l’opzione preferibile. «Dove ci sono le condizioni e le possibilità andiamo insieme su basi programmatiche serie che condividiamo. Queste basi sono rappresentate da persone che sanno rappresentare al meglio i programmi elettorali. E dopo le Europee sarà lo schema per cacciare la Meloni e costruire il futuro anche per il Governo nazionale». E ancora, Fico interviene anche sulla sfida tra la Regione di Vincenzo De Luca e il Governo sui Fondi sviluppo e coesione: «Il modello nuovo della Meloni sui fondi Fsc non funziona. Però bisogna portare a casa il risultato e per farlo bisogna parlarsi anche duramente, ma bisogna stare a un tavolo finché non si raggiunge una soluzione, altrimenti i cittadini campani devono aspettare anni per avere i fondi», dice invitando di fatto De Luca al dialogo.

La piazza

In piazza oltre ai sostenitori tanti volti noti del Movimento. I consiglieri comunali guidati da Ciro Borriello, e altri due ex assessori della giunta de Magistris: l’ex vicesindaco Carmine Piscopo e Giovanni Pagano. Ma anche tanti parlamentari campani eletti col Movimento 5 Stelle a partire dell’ex ministro Stefano Patuanelli e dall’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Sul palco sale anche Sergio Costa: «Abbiamo meno di 24 ore per dare una spallata alla Meloni. Sta facendo occupazione militare del potere», arringa l’ex ministro. I protagonisti, però, sono i candidati alle Europee.

E a guidarli c’è Pasquale Tridico: «Da questa campagna elettorale fatta viaggiando in tutto il Sud, e soprattutto dalla sua capitale Napoli, torno con la convinzione della necessità di cambiare la politica economica di questo Governo che è antimeridionalista perché toglie fondi al Sud». E pure l’ex presidente dell’Inps interviene sul nodo dei Fondi Fsc giudicandolo «uno stupido braccio di ferro da parte del Governo per punire le regioni del Sud che non sono a favore delle politiche del Governo». Ma Tridico rivendica anche le sue proposte, a partire dal reddito di cittadinanza europeo: «Vogliamo costruire un'Europa sociale, quella che manca in Europa. Abbiamo raccolto tante istanze per far sì che in Europa ci sia spazio non solo per i mercati finanziari ma anche per un welfare europeo».