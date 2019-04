Mercoledì 17 Aprile 2019, 12:17

È stata depositata la lista Più Europa per la circoscrizione Italia Meridionale. Capolista è Raimondo Pasquino, ex rettore dell'Università di Salerno e presidente del Consiglio comunale di Napoli dal 2011 al 2016. In seconda posizione c'è Alessandra Senatore, presidente del Consiglio comunale di Pellezzano (Salerno) e dirigente nazionale di Più Europa. Presenti in lista anche Silvja Manzi, segretario nazionale dei Radicali Italiani, Simona Russo del Psi, il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, di Italia in Comune, e l'assessore all'urbanistica della Regione Puglia Alfonso Pisicchio. Unico europarlamentare uscente inserito tra i candidati nella circoscrizione Italia Meridionale è Daniela Aiuto, nel 2014 eletta con il Movimento 5 Stelle e in seguito fuoriuscita dal Movimento.