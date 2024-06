Una chiusura della campagna simbolica quella del Pd che sceglie le rampe Giancarlo Siani prima del silenzio elettorale. Un pugno di militanti per un’iniziativa che sa di cerimonia laica. «Mi emoziona che il Pd abbia scelto questo luogo per chiudere: dimostra di fare una scelta netta per la lotta alla legalità. Con i mafiosi e i camorristi mai nemmeno un caffé e la storia di Sandro e Lucia parla da sé», dice Paolo Siani, ex parlamentare dem e fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso dai clan, riferendosi a Ruotolo e Annunziata in corsa per il seggio Ue. Accanto a loro c’è tutta la pattuglia dem. Dai vertici napoletani del Pd (il presidente Francesco Dinacci e il segretario Peppe Annunziata) passando per i parlamentari Marco Sarracino e Roberto Speranza. Sono qui per lo sprint finale prima del voto assumendo l’impegno, se pure ve ne fosse bisogno, di un lavoro contro i clan. «Sono le rampe di Giancarlo, poco più lontano è stata uccisa Silvia. Questa per noi è il vero senso della campagna elettorale», premette Sandro Ruotolo che subito dopo sguaina le armi del candidato dem: «Per avere un Sud competitivo dobbiamo mandare a casa questo governo che fa danni enormi al Mezzogiorno. Tra tagli alla sanità e il progetto di Autonomia differenziata».

Mette in guardia dall’astensione invece la capolista Lucia Annunziata. «Questo voto è più importante degli altri per il futuro dell’Europa: bisogna scegliere e non tirarsi indietro. Per questo mi sono data da fare per una campagna vecchio stile, incontrando e parlando con la gente e convincerli ad andare alle urne», spiega l’ex presidente Rai. Che campagna è stata? «Una bellissima esperienza anzitutto: girando per i comuni più piccoli ho incontrati un Sud tenace che sa bene come serva più Europa. E non il contrario». Una scelta della capolista che, alla fine, gli ha fatto toccare quasi 100 comuni (per la maggior parte piccoli e piccolissimi) in sei regioni. «Era questo l’unico senso con cui si poteva fare questa campagna», aggiunge. Che poi è anche quello che ha scelto di fare il partito napoletano. Niente chiusure in grande stile, lasciando anche qualche dirigente con l’amaro in bocca, ma molte iniziative sul territorio. «Le Europee sono una competizione con le preferenze e serviva una campagna a tappeto in cui tutti, dirigenti e militanti, non si sono risparmiati», spiega il segretario dem Peppe Annunziata.

Lo scontro

Lanciano gli ultimi appelli invece i parlamentari Marco Sarracino e Roberto Speranza. «Nel silenzio della maggioranza, martedì torna alla Camera l’Autonomia differenziata. L’obiettivo chiaro della destra è approvarla già entro la giornata di giovedì. A quel punto il ddl Calderoli sarà legge. Abbiamo un solo vero modo per bloccare questo scellerato e ingiusto disegno: fermare la destra con il voto alle elezioni europee di sabato e domenica», attacca il primo. «Il Pd è la proposta più forte per costruire l’alternativa a questa destra che da giorni fa solo propaganda a buon mercato. Oggi il Pd ha un profilo chiaro e netto che mette al centro la difesa della Costituzione, la dignità del lavoro, il rilancio del servizio sanitario nazionale. E sono sicuro che da questo voto arriverà un messaggio vero di profondo cambiamento», rincara il secondo.

Chi invece decide di tenersi fuori, o comunque assai defilato, dalla contesa elettorale è il governatore Vincenzo De Luca. Da lui nè un appello contro l’astensione, né un assist, figuriamoci, al Pd o al centrosinistra. Ieri nella sua rituale diretta settimanale sui social solo attacchi al governo e alla Meloni seguendo il plot che va avanti da settimane. «Siamo alla fine di una campagna elettorale caratterizzata da propaganda e nelle ultime settimane da un vento di volgarità introdotta dal presidente del Consiglio. Una campagna - attacca - andata avanti tra esempi inimmaginabili di volgarità e con una fumosità e propaganda di dibattito davvero sconvolgente. Comunque siamo alle ultime battute, che sono caratterizzate dalla propensione del governo e del primo ministro a offrire frottole ai cittadini italiani, a produrre palle, e negli ultimi giorni non solo mongolfiere, ma anche dirigibili». Poi un ultimo affondo sui fondi Fsc per la Campania ancora bloccati: «Attendiamo ancora con fiducia la risposta, visto che ormai il voto è alle porte, per la firma dell’accordo di coesione con la Campania. Dopo questa domenica fatale si decide il governo a darci la data per l’intesa il cui programma abbiamo mandato l’11 ottobre al Governo».