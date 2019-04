Venerdì 26 Aprile 2019, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 20:11

Tappa napoletana per il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti che lunedì 29 aprile aprirà la campagna elettorale per le elezioni europee. Zingaretti sarà alle 17.30 al Teatro Sannazaro in via Chiaia per la manifestazione di apertura della campagna elettorale alla quale interverranno anche il segretario regionale del Pd Campania Leo Annunziata, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il capolista Pd nella circoscrizione Italia meridionale, Franco Roberti. Saranno presenti inoltre i candidati della lista Pd nella circoscrizione Sud.Prima della manifestazione al Teatro Sannazaro, Zingaretti sarà a Casal di Principe (Caserta) alle ore 16 dove terrà una manifestazione a sostegno del candidato sindaco Renato Natale nell'Aula consiliare del Comune in via Matteotti. A Casal di Principe Zingaretti sarà accompagnato da Franco Roberti.