Eventi sul lungomare di Napoli, dossier a Cantone: «Sconti record sull'occupazione di suolo»

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:00

Dossier all'Autorità nazionale Anticorruzione sui grandi eventi a Napoli. Nel mirino anche le edizioni del 2018 del Baccalarè e del Bufalafest, ma anche altre kermesse che nel corso degli anni si sono tenute a Napoli e «hanno beneficiato di consistenti sgravi sulla tassa di occupazione di suolo pubblico, con richieste fino all'80%», come prevede il regolamento del Cosap, in quanto riconosciute dalla giunta de Magistris come manifestazioni di interesse pubblico per la città.In tutti i casi elencati, evidenzia il documento inviato al presidente dell'Anac Raffaele Cantone e firmato dal consigliere comunale Diego Venanzoni (Pd), «l'architetto Diego Marotta figura come organizzatore e tecnico» delle manifestazioni. Nessuna accusa di illecito, per carità, è bene precisare, all'architetto Marotta, stimato professionista e grande esperto del settore, proprio per questo molto ricercato dalle società che vogliono realizzare grandi eventi in città. La richiesta di parere all'Anac pone l'accento su un'altra questione: «Marotta è stato nominato nel 2017, quale componente architetto, membro della Commissione Edilizia del Comune di Napoli». E, quindi, «ha esercitato contemporaneamente il duplice compito, da un lato di commissario edilizio, dall'altro di organizzatore e tecnico di importanti manifestazioni patrocinate dal Comune di Napoli e beneficiarie, altresì, di rilevanti riduzioni sul canone di occupazione di suolo pubblico». Tutti sgravi, è bene sottolineare, previsti dai regolamenti comunali. «Ne deriva, pertanto - prosegue il dossier di Venanzoni - una coincidenza tra il ruolo di consulente per conto dell'amministrazione e quello di incaricato per conto di privati dell'organizzazione e della progettazione tecnica per la realizzazione di grandi eventi commerciali nella città di Napoli. Si chiede di esprimere il parere in merito all'eventuale sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ovvero di incompatibilità tra i due ruoli svolti».