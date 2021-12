L'ex assessore comunale Franco Moxedano aderisce a Più Europa: «A lui i migliori auguri»

«Franco Moxedano, già consigliere regionale e assessore al Comune di Napoli, ha formalizzato la propria adesione a Più Europa». Lo rendono noto i portavoce regionali di Più Europa, Raffaello Adesso e Giuseppina Di Stasi. «La comunità politica del partito di Emma Bonino e Benedetto della Vedova - prosegue la nota - continua la propria crescita costante nel territorio campano. Moxedano è un amministratore che ha dimostrato tutte le sue qualità come assessore del comune di Napoli e si è distinto soprattutto per il suo impegno e il grande spirito di collaborazione istituzionale nel corso della passata scorsa legislatura in Regione Campania. Il suo contributo alla crescita del nostro partito in Campania sarà molto importante. A lui - concludono Adesso e Di Stasi - i nostri migliori auguri di buon lavoro».

