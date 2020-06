Fake news, la crociata del sindaco di San Giorgio: «Basta con questi irresponsabili ignoranti»

Guerra alle false notizie su facebook e agli autori che seminano terrore e paura. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno prende posizione netta contro alcune false notizie pubblicate sui social che riporterebbero una sua presunta positività al Covid 19 e con lui anche quella di un medico del Uocp che fa parte della task force Asl - Comune. Altre infondate notizie, pubblicate sui social, parlano invece di tre persone contagiate, vicine a un uomo risultato positivo qualche giorno fa. Voci infondate che hanno indotto alcuni cittadini a scrivere privatamente al sindaco per avere informazioni a riguardo.



Il sindaco sul suo profilo facebook, oltre a chiarire la verità dei fatti, chiede ai concittadini di aiutarlo a trovare gli autori di queste pericolose falsità per procedere poi alla denuncia per procurato allarme. «Siamo davanti ad irresponsabili, ignoranti che dobbiamo isolare, onde evitare che si generino paure laddove invece non vi è alcun motivo per farlo» dice il primo cittadino «È folle diffondere paure infondate che hanno l'unico obiettivo di creare il caos e la diffidenza verso il prossimo. Ho chiesto ai miei concittadini di avere i nomi e cognomi di chi diffonde queste bugie per poter denunciare questi folli alle Forze dell'Ordine, basta con lo sciacallaggio! Noi intanto continuiamo a comportarci responsabilmente, rispettando le ordinanze e agendo con maturità e usciremo definitivamente da questa emergenza».

