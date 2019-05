«Oggi è una giornata speciale, è il 27esimo anniversario del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e dei suoi collaboratori. Nel nome di queste vittime, di questi martiri, ci riuniamo qui per rilanciare il grande tema del contrasto alla violenza e alla criminalità organizzata che deve essere una priorità assoluta dell'azione di Governo e dello Stato». Lo ha detto Franco Roberti, ex Procuratore nazionale Antimafia e capolista del Pd alle elezioni Europee nella circoscrizione meridionale, in occasione di un presidio dem per la legalità e contro la camorra in Piazza Carità a Napoli. «Chiediamo migliore organizzazione - aggiunge Roberti - delle azioni di contrasto, più forze di polizia sul territorio e che la magistratura sia sempre sostenuta nell'attività di contrasto. È giusto che proprio qui da Napoli parta una parola di fermezza e di speranza perché siamo convinti che riusciremo assolutamente a sconfiggere la criminalità organizzata». Roberti ha commentato la scarsa partecipazione dei cittadini al presidio degli esponenti ed eletti Pd: «Purtroppo - ha detto - c'è scarso interesse della società a ricordare. La memoria pesa, specie quando è fatta di cose che sono accadute anche se non volevamo che accadessero. Non dimentichiamo l'isolamento in cui Falcone e Borsellino furono lasciati dalle istituzioni anche all'interno della magistratura, gli ostacoli frapposti alla loro azione, i depistaggi accertati con sentenze di Palermo e Caltanissetta soprattutto con via D'Amelio. I cittadini non ci sono perché purtroppo preferiscono tacere, denotano sfiducia verso le istituzioni: questi comportamenti assenti rispetto a temi per me cruciali denotano scarsa fiducia nelle istituzioni».

Giovedì 23 Maggio 2019, 19:18

