Fase 2, continua la campagna d'ascolto della Lega sui social: «Misure insufficienti»

A pochi giorni dall'inizio della Fase 2, la Lega prosegue con un nuovo ciclo la campagna di ascolto per raccogliere ed elaborare le proposte del mondo economico e delle professioni. Il primo ciclo d'incontri ha visto, per ben due volte, collegati con la Campania, il leader nazionale Matteo Salvini e altri big del partito. «Le misure, ad oggi adottate, sono totalmente insufficienti e incapaci ad aiutare aziende, professionisti e imprenditori», raccontano gli interlocutori di queste settimane. È su queste basi che la Lega articola un secondo ciclo di ascolto e confronto con le categorie produttive campane, per una ripartenza economica responsabile ed efficace.

Oggi, alle 16, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, il partito ha incontrato esponenti della scuola, in particolare i professori ed i rappresentanti del Comitato docenti idonei e di ruolo suppletive concorso 2016, con la partecipazione dei parlamentari campani e del senatore Mario Pittoni, presidente della VII Commissione Cultura del Senato. Alle 19, sempre in diretta sui social, è stata la volta delle categorie produttive con la partecipazione di esponenti delle maggiori aziende campane e i vertici regionali della Confapi, Acen, Confindustria ed esponenti della Unione Industriali di Napoli con la partecipazione di Guido Guidesi, responsabile del Dipartimento attività produttive della Lega, e del coordinatore regionale, Nicola Molteni.

