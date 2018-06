Fca, le tute blu di Pomigliano deluse dal mancato annuncio per lo stabilimento: «Speriamo in Di Maio»

Lunedì 4 Giugno 2018, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è delusione tra gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, per il mancato annuncio della missione produttiva che rimpiazzerà la Panda a partire dal 2020, da parte dell'ad Sergio Marchionne nel corso del Capital Market di Balocco del 1 giugno. A cambio turno, oggi, molti gli operai che si dicono «delusi» dall'Investor Day, e che ora chiedono ai sindacati di «spingere» per conoscere al più presto il futuro produttivo dello stabilimento e sapere quale vettura di gamma premium sostituirà l'ultilitaria.«Per un anno ci hanno detto di aspettare l'1 giugno - spiega Gerardo Giannone, segretario di Liberi e Uguali nello stabilimento campano - poi questo arriva e si glissa ancora? È vero che che dalle slide presentate da Fca per la produzione di nuovi modelli si può intendere che a Pomigliano possa essere prodotta una piccola jeep e le Panda a metano e Gpl, ma sono intuizioni di chi è disperato. Lo stabilimento di Pomigliano ha bisogno di investimenti in alcuni reparti al fine di poter pensare di avere le stesse possibilità di Melfi e Cassino. Le intuizioni potrebbero non realizzarsi mai e potremmo trovarci a gennaio 2020 con una sola auto da produrre e con circa 2000 esuberi. La politica faccia la sua parte, il ministro del Lavoro e sviluppo, che poi è di Pomigliano, chiami subito l'Ad di Fca e si faccia spiegare in dettaglio dove vanno le allocazioni e in che tempi e soprattutto se la Fca ha bisogno di sostegno».Non mancano i fiduciosi, i quali ritengono che «pure una sola vettura potrà bastare per la piena occupazione». «Marchionne ha detto che svelerà la produzione in estate - afferma Giuseppe, del reparto montaggio - abbiamo atteso tanto, che cambia qualche mese in più? Abbiamo lavorato tanto, meritiamo la piena occupazione, e siamo certi che Marchionne manterrà la promessa, e riporterà tutti al lavoro. Lo sta facendo con il polo di Nola, e lo farà anche con noi di Pomigliano».