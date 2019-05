«Fratelli d'Italia concluderà domenica 19 maggio la campagna elettorale con una manifestazione nazionale a Napoli. Non c'è Italia senza la rivalutazione del Sud. Se il Sud non andrà avanti, non riuscirà a progredire anche il Nord, tornerà indietro. Noi non veniamo al Sud a promettere 780 euro al mese, come altri fanno. Parliamo invece di una visione per il Sud. E di Sud non si può parlare in maniera credibile senza impegnarsi sulle infrastrutture, che in quest'area dell'Italia rappresentano appena il 30 per cento di quelle totali. È impossibile che il criterio adottato sia ancora quello della popolazione, altrimenti non ne usciamo. E il Mezzogiorno sarà sempre più desertificato». Così la leader Fdi Giorgia Meloni.

Martedì 14 Maggio 2019, 11:03

