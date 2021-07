Federico Fashion Style a Napoli, in auto a via Scarlatti: è bufera

Bufera sull'inaugurazione del nuovo “salone delle meraviglie” nello store Coin di Napoli in via Scarlatti da parte di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

«Chi ha dato l'autorizzazione per entrare con l'auto nella zona pedonale di via Scarlatti al parrucchiere che si trova li?» ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.

«Sui social rimbalzano le immagini della macchina che entra nella zona pedonale e la "star" che si alza, per salutare la folla osannante. Ma che città stiamo diventando, in cui diventa personaggio uno così, consentendogli di arrivare fin sotto la Coin? Spero di sapere presto chi ha firmato questa autorizzazione».