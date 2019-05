Ferrandino secondo alle spalle di Roberti, traina il Pd

Lunedì 27 Maggio 2019, 09:24

E'stato un vero e proprio exploit di consensi quello che riporta a Bruxelles Giosi Ferrandino, astro nascente del Partito Democratico nelle regioni del Sud. Alle spalle del capolista Franco Roberti è infatti l'ex sindaco di Casamicciola prima e di Ischia poi, il più votato in assoluto. Ferrandino raccoglie una messe di voti in Campania e dilaga in Calabria, Molise e Basilicata. Bene anche in Puglia, il parlamentare uscente e membro della Commissione Turismo ha riportato nella sua Ischia il PD al primo posto ed ha ottenuto una notevole quantità di voti anche nella natia Casamicciola."E' stata una campagna elettorale pressante ma avvincente - questa la sua dichiarazione a risultato acquisito - e naturalmente devo ringraziare tutti gli amici che mi hanno aiutato in questa non facile impresa giocata fra l'altro in un momento assai difficile per il nostro partito. La mia elezione ed il recupero che il PD ha avuto sui territori dimostrano che la partita è ancora aperta nella sfida contro la nuova destra di Salvini e Meloni. Una sfida che mi vedrà sempre in prima fila nei prossimi mesi. Al momento sono soddisfatto perché la marea sovranista ed anti europeista è stata scongiurata e riprenderemo da subito il lavoro per costruire una Unione che sia più vicina alle reali esigenze dei suoi cittadini".