La Ferrari nel Comune di Napoli: incontro col sindaco (socio del fan club)

Una delegazione della Scuderia Ferrari Club Napoli, composta dal Presidente Luigi Liberti ed i soci Alfonso Romano, Felice Franzese e Francesco Caiazzo, ha incontrato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, già socio del club. Durante l’incontro è stata consegnata al primo cittadino la tessera sociale per l’anno 2020/2021, e si è discusso delle iniziative in programma nella città di Napoli.

Nonostante le limitazioni dovute alle norma anti covid, il sodalizio partenopeo ha in programma il consueto campionato di Go Kart, ed un “week del Cavallino” che coinvolgerà l’intera città con simulatori, gare di Pit stop, e giochi per i più piccoli.



