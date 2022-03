«Senza donne non c'è vita, senza amore non c'è umanità, se c'è violenza non c'è futuro. Con un pensiero speciale e con il cuore alle donne che oggi sotto le bombe resistono e proteggono le loro figlie e i loro figli».

È il messaggio di Luigi de Magistris, presidente del movimento demA, in occasione della Giornata internazionale della donna.