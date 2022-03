Festa della donna 2022, Cgil, Cisl e Uil Campania sul gender pay gap: «Mancanza di opportunità prima ragione di disparità»

«I dati del gap di genere, su lavoro, retribuzione e diritti continuano a vederci come fanalino di coda tra le regioni del nostro Paese. In occasione della giornata internazionale della donna, i coordinamenti delle pari opportunità e delle politiche di genere di Cgil, Cisl e Uil Campania in collaborazione con Anpal Servizi, evidenziano le forti disuguaglianze che concorrono ad una qualità della vita sempre peggiore e traguardano a pensioni sempre più povere».

È quanto affermano Cinzia Massa, Anna Letizia e Vera Buonomo, rispettivamente responsabili del coordinamento delle Pari Opportunità di Cgil, Cils, Uil Campania. «La mancanza di opportunità, di servizi e di lavoro di qualità - continuano Massa, Letizia, Buonomo - sono le prime ragioni della disparità di genere in Campania. Nostra intenzione è promuovere luoghi di confronto e di elaborazione per l'eliminazione delle disuguaglianze», aggiungono.