Festa della donna 2022, in Consiglio regionale l'iniziativa «Donne e guerra, testimonianze e racconti di pace, solidarietà e accoglienza»

Domani, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, alle 10.30, in Consiglio regionale in Aula Siani, la vice presidente del Consiglio, Loredana Raia ha organizzato una iniziativa contro la guerra in Ucraina dal titolo «Donne e guerra, testimonianze e racconti di pace, solidarietà e accoglienza».

È previsto il saluto istituzionale del presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero. Presiede la vicepresidente Loredana Raia. Intervengono Silvana Bartoletto, prof.ssa di Storia Economica Università Parthenope, Francesca Di Donato, Comunità di Sant'Egidio Aversa, Antonio Mattone, portavoce comunità di Sant'Egidio in Campania, Karina Samoylenko, ballerina del teatro San Carlo di Napoli, Cordelia Vitiello, presidente della Fondazione Evangelica Betania di Napoli.

Hanno aderito Cinzia Massa (Cgil), Anna Letizia (Cisl) e Vera Buonomo (Uil) Saranno ascoltate testimonianze di pace, solidarietà e accoglienza. Partecipano gli studenti e i docenti dell'istituto Tilgher di Ercolano e del liceo De Bottis di Torre del Greco. Conclude Mario Morcone, assessore alla sicurezza, legalità, immigrazione Regione Campania.