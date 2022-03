Festa della donna 2022, Gennaro Oliviero: «Solidarietà per le donne ucraine, costrette a convivere con la guerra»

«Per la Giornata internazionale della donna esprimo profonda solidarietà per le donne ucraine, costrette a convivere con il dramma della guerra, e a tutte le donne che, nel mondo, combattono per la difesa dei propri diritti e delle proprie libertà». Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

«L'impegno delle istituzioni - aggiunge Oliviero - deve essere proteso a garantire i diritti delle donne e valorizzare le loro competenze e professionalità nel mondo del lavoro e della politica, per arricchire sempre di più la nostra società, puntando sulle eccellenze e sul valore del mondo femminile, cancellando le discriminazioni e superando gli stereotipi per avere un'Italia veramente compiuta sul piano del progresso e delle conquiste civili».

«Particolarmente in Campania e in tutto il Sud Italia, occorre mettere in campo ogni sforzo ed ogni impegno per valorizzare le risorse femminili favorendo le condizioni per l'ingresso nel mondo del lavoro, per la conquista di migliori condizioni retributive e per favorire la conciliazione tra lavoro, maternità e famiglia», conclude Oliviero.