È il giorno delle forze armate: parata sul lungomare di Napoli, arriva Mattarella

Con un occhio alle lancette e l'altro alle previsioni meteorologiche, il conto alla rovescia è già iniziato. Inizia questa mattina a Napoli la lunga giornata nazionale dedicata alle celebrazioni dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un appuntamento al quale parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Una giornata intensa, ricca di appuntamenti. Quest'anno tocca al capoluogo campano ospitare la Festa del 4 Novembre. Unica incognita, almeno limitatamente ad alcune esibizioni, resta il tempo (le cui condizioni vengono comunque date in miglioramento rispetto a ieri). Si comincia alle 9,45 con l'alzabandiera solenne in Piazza del Plebiscito. Alle 11,45 la scena si sposta sul lungomare Caracciolo, con lo sfilamento dei reparti interforze (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza). A seguire, i due piatti forti che da sempre incantano il pubblico presente a queste occasioni: due sorvoli sul Golfo delle Frecce tricolori, ed il lancio di un team interforze di paracadutisti con le bandiere delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, i quali toccheranno terra trasportando dal cielo un tricolore di 400 metri quadrati. Contemporaneamente dalle navi militari in rada partiranno 21 salve di artiglieria.



rappresentano un importante momento di coesione e di unità e identità nazionale, oltre che l'appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini, luogo ideale d'incontro e di amalgama tra chi veste una divisa e la gente comune. Le Forze Armate sono artefici e garanti dell'unità nazionale. Non va dimenticato anche l'impegno sul territorio nazionale: le forze armate operano in Italia per contribuire alla sicurezza come nel caso dell'Operazione Strade Sicure, proprio qui a Napoli, e - nelle acque del mediterraneo - dell'operazione Mare Sicuro. L'Italia contribuisce alle attuali missioni di stabilizzazione, in contesti interforze e multinazionali, con oltre 5000 militari che operano all'estero: dalla Libia al Sahel e al Corno d'Africa, in Afghanistan, Iraq e Libano, dai Paesi Baltici ai Balcani, dal Mare Mediterraneo all'Oceano Indiano fino ai cieli d'Islanda. Si tratta di operazioni internazionali prevalentemente svolte sotto l'egida delle Nazioni Unite, in ambito Nato e Ue nelle quali le Forze Armate hanno raggiunto altissimi livelli di efficacia.Quest'anno cade anche il ventennale della legge 380 con la quale, il 20 ottobre del 1999, il nostro Paese si è allineato ai Paesi della Nato aprendo le porte delle Forze Armate e della Guardia di Finanza al reclutamento femminile. L'ingresso delle donne italiane del mondo militare, avverrà nel 2000, rappresentando una svolta storica per il nostro Paese e per la Difesa. Il Calendario 2020 dello Stato Maggiore della Difesa è dedicato alla Fondazione Francesca Rava che da sempre si impegna per i bambini in difficoltà anche tramite progetti di supporto alle donne, alle mamme e alle giovani.