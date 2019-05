Lunedì 6 Maggio 2019, 10:41

Polemica social con l’ex sindaco di Castellammare, Luigi Bobbio che, riprendendo su Instagram un articolo del Mattino, ha espresso il suo parere sulla promozione in B della Juve Stabia, con un post polemico: «Si confida in violenti acquazzoni… Quando una promozione in B è il misero alibi consolatorio di una popolazione, nella migliore delle ipotesi, di ignavi…».Lo stesso post è stato ripreso da numerosi cittadini, amareggiati dall’ex primo cittadino, tra l’altro a Palazzo Farnese proprio nel 2011, l’anno della prima promozione in cadetteria della squadra del presidente Manniello…