Festa della musica, il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti

Domenica 16 Settembre 2018, 09:00

Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia «Passeggiate musicali napoletane» - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è il maestro Michele Campanella - e che Palazzo San Giacomo decide di finanziarlo autonomamente mettendo sul tavolo 228 mila euro. Ma il Comune non è in bolletta? Non è stata nuovamente bloccata la spesa dalla Corte dei Conti tranne quella obbligatoria? La kermesse rientra in una di queste fattispecie? Tant'è, il Comune ha deciso di mettere mano agli introiti della tassa di Soggiorno, circa 10 milioni, e lo finanzia con questi fondi propri «che non gravano sul bilancio» si sottolinea. Si tratta di 228 mila euro. Premesso che il boom turistico è tale da giustificare un'offerta culturale all'altezza della situazione, resta il dubbio che questa cifra abbastanza considerevole potesse essere spesa - per esempio - pagando gli straordinari ai dipendenti Anm, in particolare quelli delle funicolari che chiudono i battenti poco dopo le 20 e della metro per tenere aperte le due linee fino a mezzanotte specie nei weekend. Qualche mugugno nella maggioranza al riguardo c'è ma va tarato - tuttavia - anche in funzione del rimpasto di giunta che sembra essere in dirittura d'arrivo.