Festa dell'unità, Sarracino: «Il Pd di Napoli è rinato»

«È stata una quattro giorni in cui il Pd ha dimostrato di essere vero protagonista di questa campagna elettorale. Napoli finalmente è tornata centrale nel dibattito politico nazionale grazie a Manfredi e alle forze politiche che dal livello locale e nazionale lo sosterranno in quella che sarà una battaglia fondamentale per gli equilibri politici del Paese. Abbiamo dimostrato che il Pd di Napoli è finalmente rinato con un percorso di responsabilità e unità, riconnettendo i napoletani con la politica, questa città merita una classe dirigente all'altezza delle sue aspettative e lavoriamo per quello». Lo afferma Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli, alla fine della Festa dell'Unità nel capoluogo campano.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA De Luca alla festa dell'Unità: «Il Pd balbetta, ha... LA POLITICA Al via la Festa dell'Unità dei Giovani democratici.... ALLA FESTA DELL'UNITÀ De Luca: «Stanziati cento milioniper la Costiera. Attesa per...

«Come abbiamo promesso - ha detto Sarracino - non sarà l'ultima festa dell'Unità, anzi visto il successo di questi giorni la terremo ogni anno. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo al segretario nazionale Letta, che ha creduto nel nostro gruppo dirigente e nel modello di campo politico che abbiamo costruito. Un campo aperto e inclusivo con il Movimento 5 Stelle, le forze della sinistra, il civismo e spero faccia da avanguardia e possa essere la coalizione con cui ci presenteremo alle politiche del 2023».

A intervenire anche il presidente della giunta regionale, Vincenzo de Luca.