Fico, Bonetti e Luciana Castellina alla Maratona dei diritti oggi sul web

L'appuntamento è alle 15 di oggi sulle pagine facebook di Arci Campania, Stati Generali delle Donne e Arcigay Napoli con una serie di interventi che vedono i protagonisti della difesa dei diritti umani, dal Presidente della Camera, Roberto Fico alla Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, e poi Laura Boldrini, Marco Cappato, Luciana Castellina, Monica Cirinnà, Maurizio De Giovanni, Luigi de Magistris, Luigi Manconi, Filippo Miraglia, Alessandra Morelli, Elly Schlein, Triantafillos Loukarelis, Silvia Stilli, Alessandro Zan. E' così, con una Maratona dei Diritti, che Arci, Stati generali delle Donne e Arcigay Napoli vogliono celebrare il 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani, in ricordo della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte delle Nazioni Unite del 1948.

Non una stantia ricorrenza. I diritti umani, infatti, oggi continuano ad essere calpestati calpestati. Perciò, soprattutto al Sud, soprattutto in una regione come la Campania, è importante la “Maratona dei Diritti”, una giornata on line di sensibilizzazione e confronto sull'attualità delle sfide per l'affermazione della Dichiarazione Universale. Un'occasione per affrontare, con gli interventi di ospiti di rilievo, tematiche come libertà civili e diritto alla conoscenza, immigrazione e accoglienza, diritti delle persone LGBT, diritti delle donne.

L’evento si concluderà con le testimonianze delle lavoratrici della Whirlpool di Napoli, dal 1° novembre senza un luogo di lavoro e un futuro.

