Venerdì 11 Gennaio 2019, 17:12

Domani sera al Teatro Diana, a Napoli, ci sarà uno spettatore d'eccezione ad assistere allo spettacolo di Beppe Grillo. Si tratta del presidente della Camera Roberto Fico. La terza carica dello Stato non ha voluto perdersi la replica napoletana di «Insomnia», lo show che il comico genovese porta in tournée da oltre un anno. Lo spettacolo di domani sarà l'occasione per Fico di riabbracciare nella sua Napoli il garante e co-fondatore del M5S dopo l'ultimo incontro avvenuto a Roma poco prima di Natale.