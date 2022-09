Fico: «M5S in crescita nel Meridione Il futuro? Sarà qui nella mia terra»

Riproporre su scala nazionale un «modello Napoli», di alleanza tra Pd e 5 Stelle «non è stato possibile, indipendentemente dalla sua competitività - dice, con un pizzico di rammarico, il presidente della Camera Roberto Fico - Le cose sono andate diversamente, e da questo punto di vista tutti conosciamo gli errori fatti dal Pd. Quindi andiamo avanti così, e Napoli rimane per noi un modello forte di ancoraggio alla risoluzione dei problemi sul territorio. Con Manfredi c'è un ottimo rapporto, e il sindaco sta facendo bene. La nostra



Prove di futuro ieri sera per Fico, accolto da decine di sostenitori - più di un centinaio i presenti - da Stairs Coffe Shop in viale Colli Aminei assieme a Dario Carotenuto e Gilda Sportiello, candidati in Campania per il Movimento 5 Stelle. Fico si è presentato agli elettori senza cravatta, con camicia bianca. Presenti, tra gli altri, anche due assessori dell'attuale amministrazione di Palazzo San Giacomo: Emanuela Ferrante (allo Sport) e Luca Trapanese (alle Politiche Sociali).



Non è mancato l'appoggio di ex consiglieri comunali arancioni, come Laura Bismuto, né quello della Municipalità 3, il cui presidente Fabio Greco è appunto in quota 5 Stelle. Presenze larghe in un clima di ottimismo che inizia a diffondersi nell'attesa delle urne: «Le nostre percentuali nel Mezzogiorno stanno salendo - ha proseguito Fico - Napoli sarà molto importante per il voto: stiamo lavorando affinché ci sia un ottimo risultato in città, in provincia e in tutta la regione. Il mio futuro è qui, come stasera». La terza carica dello Stato ha anche commentato lo stop di Conte alle deroghe sul doppio mandato, che lo ha di fatto escluso dalle candidature: «Si è trattato di una scelta giusta, di coerenza rispetto a quanto abbiamo detto anche in altre campagne elettorali. Sono contento, la politica per me continua a tutti gli effetti. Sono qui in mezzo a tante persone per fare campagna elettorale. Sulle eventuali intese dopo il 25 settembre si vedrà, per ora pensiamo solo alle elezioni nazionali. Ma mai e poi mai potremo andare al governo con la Meloni: questa è un'opzione che non esiste».

Meno drastico, Fico, su altre intese possibili: «Non c'è nessuna larga intesa in essere, al momento. Il Movimento, per com'è oggi, mi rappresenta più di ieri». In una strada della Napoli borghese - viale Colli Aminei - in cui tanti negozi al dettaglio stanno abbassando la saracinesca per le difficoltà legate al Covid e al caro energia, il Presidente della Camera ha parlato anche di contenuti. In particolare, della battaglia necessaria «anche per il prossimo parlamento per la tassazione dell'extraprofitto per le grandi aziende farmaceutiche e dell'energia, alcune delle quali non hanno versato quanto dovuto». Altro tema, la difesa del «reddito di cittadinanza - ha aggiunto Fico - Chi lo attacca è assurdo: è stato un equilibratore sociale durante la pandemia, che dà oggi ai lavoratori un potere diverso rispetto al passato. I dipendenti non ci stanno più ad accettare un lavoro di 40 ore con una paga di 700 euro. Il Mezzogiorno è fondamentale: un Sud florido significa un'Italia florida».





«Si sta parlando poco di Napoli - ha detto Dario Carotenuto - Il consenso in città va ben oltre quello dei voti legati a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Al Sud, vedrete, andremo molto bene. Napoli sarà una cartina di tornasole per tutto il Paese, e i sondaggi, così come è accaduto nel 2018, sottovalutano il Movimento». «Sulle intese post-elettorali il presidente Conte è stato chiaro e lapidario - conclude Sportiello - se ci sono giochi che fanno presagire la costruzione di larghissime intese, noi non ne facciamo parte. Il Paese ha bisogno di un governo politico».