Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:13

Il gazebo dove a cuore aperto scopre le sue carte - ma guai a farglielo notare - «Io sindaco? Nooo, non scherzare» - non poteva che chiamarsi Napoli, dove si sono tenuti i dibattiti sui beni comuni. Eppure, in assoluto, alla Mostra d'Oltremare è stato tra i più acclamati nonostante la presenza di Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Il classico bagno di folla per Roberto Fico, il presidente della Camera. Che ha davanti a sé ancora tre anni di legislatura come terza carica dello Stato - salvo capitomboli del Governo sempre dietro l'angolo - mentre tra due anni si vota per il Comune. Tempo sufficiente per fare una riflessione sul futuro, molto meditata. Insomma, se la politica è l'arte del possibile a sentire Fico la fascia tricolore della sua città è qualcosa in più di un semplice desiderio: «Quando ci saranno le elezioni comunali a Napoli - racconta - dobbiamo costruire un percorso con un programma pazzesco coinvolgendo tutti, perché questa città deve fare il salto definitivo: ogni quartiere avrà l'indice di vivibilità che merita, perché questa città merita in assoluto». E ancora: «Io Napoli non l'ho abbandonata mai e mai lo farò, vivo qui, vado a Roma a lavorare, ma ho sempre il mio pensiero e la mia vita qui dove è iniziato tutto». Poi, il ricordo di «come abbiamo fermato la privatizzazione dell'acqua pubblica e siamo arrivati al referendum».