Fico ricorda Siani a Napoli: «E per far crescere il Paese obiettivi chiari»

«Ci dobbiamo dire con franchezza che la camorra e le mafie esistono ancora. Magari quando fu ucciso Siani ci si immaginava che nel 2019 le cose sarebbero cambiate, ma ancora non è così. Non dobbiamo avere come obiettivo il contenimento ma una soluzione definitiva» ha detto il presidente della Camera. «La soluzione definitiva - ha aggiunto Siani - arriva solo modificando la cultura, lavorando nelle scuole, con gli assistenti sociali, rompere la catena che ci porta a essere uguali magari a 30 anni fa. Tante cose sono state fatte, tanti problemi sono stati affrontati, tanti omicidi arrivano a una condanna ma non basta, si deve fare molto di più».

Lunedì 23 Settembre 2019, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 16:40

«Dobbiamo avere un obiettivo chiaro su come vogliamo far crescere la nostra città e il nostro Paese». Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico parlando con i giornalisti a margine del premio Siani in corso al Pan di Napoli. «E allora dove è che vanno investiti più soldi? - ha aggiunto Fico - Dobbiamo investire nelle nostre periferie e capire cosa non ha funzionato».