Domenica 26 Maggio 2019, 12:27

Roberto Fico, presidente della Camera, ha appena votato. Il presidente si è recato al seggio allestito in una scuola nel quartiere Posillipo, a Napoli, affrontando la pioggia senza ombrello. Fico ha salutato molte delle persone presenti nella scuola per votare. Uscendo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.