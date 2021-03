Fiola (Pd): «Ennesimo scippo al Sud sugli assistenti sociali»

Un ordine del giorno che prova a ridurre il solito gap tra Nord e Sud, sul tema degli assistenti sociali. L'ordine del giorno in questione, presentato in Consiglio regionale da Bruna Fiola (Pd), è stato approvato all'unanimità. “Si sta assistendo all’ennesimo scippo nei confronti del Sud, questa volta sugli assistenti sociali”. Così il consigliere regionale del Pd, Bruna Fiola. “Recentemente – spiega Fiola - il governo nazionale ha predisposto un contributo, a valersi sul fondo per la lotta alla povertà, di 40 mila euro a Comune, per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato. Contributo rivolto a tutti i comuni che vantano un rapporto assistenti sociali/abitanti di almeno 1 ogni 6.500, mentre è di 20.000,00 euro per chi ha un organico di almeno 1 assistente ogni 5.000 abitanti”.

“Quasi tutte le Regioni del Sud – aggiunge Fiola - sono fortemente sotto organico e non raggiungono il rapporto di 1/6500, venendo di fatto quindi esclusi dal potenziamento di organico previsto da questa norma. Si priva così, di fatto, il Mezzogiorno degli strumenti per fronteggiare l'emergenza sociale e familiare. Al tempo stesso, dove il servizio è già funzionante, soprattutto nei comuni del Nord, viene ulteriormente potenziato”. “Oggi – aggiunge Fiola - ho presentato un ordine del giorno, firmato da tutti i capigruppo, in consiglio regionale per impegnare il presidente De Luca e la giunta ad attivarsi presso il governo per cambiare la norma e affinché si intervenga subito su quello che sarebbe l'ennesimo scippo, solo l'ultimo di una lunga serie, ai danni di quella parte del Paese, il Mezzogiorno, maggiormente afflitta dalla povertà e dall'emarginazione sociale, che più necessita di servizi sociali efficienti. Sarebbe molto grave, ingiusto, inaccettabile” conclude il consigliere regionale del Pd.

