Fismic, Giuseppe Raso è il nuovo segretario metropolitano di Napoli

Cambio al vertice per la Fismic Confsal area metropolitana di Napoli, le cui redini passano a Giuseppe Raso, 53 anni, che subentra a Felice Mercogliano. L'elezione si è svolta nel corso del congresso territoriale, svoltosi all'hotel Ferrari di San Vitaliano, dove sono intervenuti, tra gli altri, il segretario nazionale, Roberto Di Maulo, ed esponenti politici e di altre organizzazioni sindacali, per un dibattito sul futuro industriale del territorio.

«Ringrazio per la fiducia e sono fiero di continuare il lavoro svolto dal segretario territoriale uscente, Felice Mercogliano - ha detto Raso, che faceva già parte della segreteria territoriale del sindacato - questo Congresso è l'esempio del valore della Fismic e della sua importanza sul territorio napoletano, lo dimostra la presenza delle figure istituzionali e delle altre organizzazioni sindacali. Il mondo sta cambiando e l'unica certezza che abbiamo è un presente precario.

La vera sfida per la nostra Organizzazione è creare un futuro roseo e stabile; in poche parole occorre lavorare per creare lavoro di qualità, e l'unico modo per riuscirci è essere un sindacato dinamico e non statico, per reggere l'urto del disagio sociale ed economico. Dobbiamo essere interconnessi con il cambiamento, indirizzando anche le scelte politiche ed aziendali».