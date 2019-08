Fitti abusivi e shopping con soldi falsi, pioggia di denunce a Ischia

Lunedì 19 Agosto 2019, 12:45

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Ischia sugli affitti abusivi nel periodo estivo sull'isola. I militari hanno denunciato cinque persone per omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate denunciati un 76enne di Serrara Fontana, un 62enne di Casamicciola Terme, un 69enne, un 71enne e un 74enne di Ischia, proprietari di tre appartamentini a Ischia e due in località Sant'Angelo.Nelle stesse località i carabinieri hanno controllato altri 15 appartamenti e circa 50 ospiti, ma su questi casi gli accertamenti sono ancora in corso. Durante i controlli è stato inoltre denunciato, per spendita di banconote false, un 61enne di Napoli che aveva speso una banconota da 50 euro falsa in un negozio di abbigliamento. Il titolare dell'attività commerciale si è accorto dei soldi falsi e ha chiamato il 112: i carabinieri sono intervenuti nel negozio, annotato la descrizione dell'uomo e rintracciandolo sul corso di Forio, poco distante dal negozio. Con sé aveva un'altra banconota da 50 euro falsa con lo stesso numero seriale, pronta da spendere. È stato identificato e denunciato. Effettuati anche controlli antidroga: a Barano e al porto di Ischia i militari hanno sorpreso tre ragazzi in possesso di droga per uso personale: sequestrati in totale una dose di marijuana e 8 grammi di hashish. I tre giovani sono stati segnalati alla prefettura di Napoli come assuntori di droga.