Flop beni confiscati, la Città Metropolitana di Napoli lascia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Settembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima la delibera di recesso da parte della Città Metropolitana, adesso le dimissioni «irrevocabili» del direttore. Vacilla il destino del Consorzio Sole, e di conseguenza quello di decine di attività all'interno di beni sottratti alla criminalità organizzata: ville, appartamenti, palazzine, locali commerciali, terreni con fabbricati a rustico e ruderi con terreno circostante. Un patrimonio immobiliare dal valore milionario esteso tra Napoli e la provincia, confiscato e conferito ai Comuni dall'apposita Agenzia nazionale, e da questi ultimi assegnato nel corso degli anni al Consorzio Sole (Sviluppo Occupazione Legalità Economica) che ha finora gestito i singoli beni consentendone l'utilizzo da parte di cooperative ed associazioni. Dalla sede di Radio Siani alla casa di Asharam per la pace e la non violenza; dallo sportello anticamorra alle attività a favore di ragazzi autistici e celiaci; dalla produzione dei vini e delle specialità locali a quelli dei litografi vesuviani, fino alle associazioni di protezione civile: sono tante le attività che hanno trovato spazio nei beni sottratti a clan del calibro dei Russo e Alfieri nel Nolano, Rea a Giugliano, Nuvoletta a Marano, D'Alessandro a Castellammare, Lo Russo a Napoli. La restituzione insomma «alla società civile dei beni che sono proventi di attività criminale», secondo lo slogan con il quale il Consorzio vide la luce nel 2003. Un meccanismo improvvisamente andato in tilt.