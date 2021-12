Floridiana, petizione per riaprire l'itero parco ai napoletani

Viali off-limits, accessi sbarrati. Restano tante, troppe transenne e divieti alla Floridiana, la villa più amata dai napoletani. Tant'è che gli abitanti del Vomero e le associazioni si mobilitano: oggi e domani, a partire dalle 10, raccolgono firme in via Luca Giordano (angolo via Scarlatti) per inviare una petizione al ministro cultura Dario Franceschini e chiedere «l'immediata messa in sicurezza e l'apertura del 70 per cento parco» che rimane, invece, chiuso. Quattro milioni sono già stanziati per il restyling. In campo comitato NoFlyZone, Assoutenti, Progetto Napoli, Atex, Partenope in Bici, Diabete Junior Campania, Federcasalinghe Napoli, Associazione Ardc, e Cittadinanza Attiva.

