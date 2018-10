Fondazione Banconapoli, Barracco out: Paliotto verso la presidenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Ottobre 2018, 07:00

Maurizio Barracco non si candiderà alla presidenza della Fondazione BancoNapoli. Resta in campo solo l'imprenditrice Rossella Paliotto che è avviata a diventare con ogni probabilità il nuovo leader dell'ente di via dei Tribunali. La scadenza dei termini per la presentazione delle candidature è prevista per oggi. E quella della Paliotto è l'unica candidatura che arriverà presso gli uffici di Palazzo Ricca. La decisione di Barracco è maturata nella mattinata di ieri, dopo un'attenta riflessione iniziata nei giorni scorsi. Barracco aveva inviato ai consiglieri generali della Fondazione il format di adesione alla sua candidatura. Un atto dovuto, perché per poterla formalizzare occorrono - secondo lo Statuto dell'ente - almeno cinque firme.