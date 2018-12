Fondazione BancoNapoli, fondi per arte e welfare: pronto il bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Dicembre 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bando sarà pronto per gennaio, ma il monte risorse totale non avrà nulla a che vedere con il milione di euro distribuito prima della crisi scoppiata nell'ultimo biennio. Chiusa l'epoca del commissariamento, la Fondazione Banco di Napoli, la più grande fondazione ex bancaria del Mezzogiorno, tornerà presto a erogare fondi per il terzo settore, dopo il congelamento di quest'attività imposta dalle cose e soprattutto dal ministero dell'Economia per tutto l'anno in corso. Da Palazzo Ricca rimbalzano rumors, che parlano di una cifra tra i 500mila e 600mila euro. Conferma la presidente Rossella Paliotto: «Sì, da metà gennaio riapriamo le erogazioni, dopo lo stop al quale siamo stati costretti. Presenteremo il bando che stiamo già scrivendo entro la metà di gennaio. Sul quantum preferisco non dare ancora numeri: stiamo chiudendo il bilancio al 31 dicembre del 2018, ma le nostre previsioni ci dicono che ci sarà un avanzo sufficiente per tornare a finanziare progetti a favore della comunità».