Fondazione Banconapoli, via al pressing su Barracco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tempi cambiano e qualche candidatura perde quota, ma contemporaneamente spuntano altri nomi nella lunga corsa alla presidenza della Fondazione BancoNapoli. Questa volta il nome nuovo che circola nei dintorni di Palazzo Ricca è più direttamente legato al mondo degli istituti di credito.Si tratta di Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli ed ex presidente dell'Arin. Una candidatura di alto profilo che punta a rompere gli equilibri - peraltro precari - che si erano delineati finora. Dall'entourage dell'ex presidente Daniele Marrama e del direttore generale Antonio Minguzzi è venuta fuori l'idea di proporre la candidatura allo stesso Barracco. Una scelta scaturita da una lunga riflessione di Marrama e soci, che puntavano ad affidarsi ad un esponente di prestigio e con buone possibilità di vittoria. L'investitura non è ancora ufficiale. Nelle prossime ore si saprà se Barracco avrà accettato l'invito, ma di sicuro la carta giocata dall'ex presidente della Fondazione e da Minguzzi ha il sapore di una sfida lanciata ai loro avversari. La designazione di Barracco è in qualche modo la conseguenza delle lunghe lotte intestine che portarono al commissariamento della Fondazione nella primavera scorsa. Mentre si vocifera che lo stesso commissario Mottura sia favorevole alla candidatura.