Fondazione BancoNapoli, è scontro totale. E scende in campo Barracco

Sabato 20 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Barracco è in campo: scrive ai consiglieri generali ed illustra il suo programma di governo. Mentre la candidatura di Rossella Paliotto appare sempre più solida, almeno per ora. Il duello per la presidenza della Fondazione BancoNapoli si arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli. Tuttavia lo stesso duello potrebbe anche sfumare entro lunedì, giorno della presentazione delle candidature. Una vicenda complicata e sempre ricca di punti interrogativi. Occorre cominciare dalla mattinata di ieri per tentare di comprendere. Maurizio Barracco ha inviato ai consiglieri generali il programma predisposto per la sua candidatura alla presidenza della Fondazione, allegando il format di adesione alla stessa candidatura. Ed è quest'ultimo un atto formale, almeno in apparenza, che tuttavia potrebbe avere un peso determinante nella corsa alla leadership della Fondazione.