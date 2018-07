Fondazione BancoNapoli al bivio: per la leadership spunta Trombetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:30

La strada per l'elezione del prossimo presidente è ancora piuttosto lunga, ma intanto alcune novità si profilano all'orizzonte. Il commissariamento della Fondazione BancoNapoli proseguirà per un lasso di tempo, per ora, indefinito. Il primo cambiamento in arrivo è la nomina di cinque consiglieri generali, chiamati a subentrare nell'assemblea di via Tribunali ad altrettanti consiglieri che hanno abbandonato la Fondazione nei mesi scorsi. L'occasione è la prossima riunione del consiglio generale già convocata per venerdì prossimo. La «reintegrazione del consiglio generale» è uno degli adempimenti previsti dal decreto del ministero dell'Economia del 30 marzo scorso che ha disposto il commissariamento della Fondazione, con la conseguente sospensione del presidente Daniele Marrama, del Cda e del collegio sindacale.