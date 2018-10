Fondazione Banconapoli, Trombetti verso il no alla presidenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:00

Una sola candidatura già decisa - con una donna sola al comando - ed un'altra solo potenziale, almeno per ora. A poche settimane dalle elezioni per la presidenza, la Fondazione BancoNapoli vive un clima di incertezza. Ma quello che è certo è che nella seduta di lunedì prossimo verranno affrontate questioni cruciali per l'ente, dall'approvazione del Bilancio 2017 ad un eventuale «affidamento, a un legale esperto in materia - si legge nell'ordine del giorno - di un parere sulle possibili attività di recupero relative all'asset azioni Banca Popolare di Bari». È proprio quest'ultimo uno degli argomenti al centro dell'interesse dell'assemblea per quella che il consigliere Abbamonte ha definito «una delle scelte poco avvedute del passato». Sul fronte delle elezioni, la candidatura già sicura è quella dell'imprenditrice Rossella Paliotto, che ha già a disposizione i consensi del gruppo capeggiato dall'amministrativista Orazio Abbamonte.È ancora incerta, invece, la candidatura dell'ex rettore della Federico II Guido Trombetti. Prosegue il pressing degli ambienti vicini all'ex assessore regionale per indurlo ad accettare l'investitura. Una candidatura che vorrebbe di attirare altri consensi e forse anche portare dalla parte di Trombetti alcuni consiglieri ancora indecisi. Ma le perplessità dell'ex rettore sono aumentate nelle ultime ore. I Tanti impegni, ha fattio sapere, rendono complicata la sua scelta. E soprattutto da parte di Trombetti c'è sempre stato, fin dal primo momento, il desiderio di accettare la candidatura alla presidenza della Fondazione solo nell'eventualità di un quadro non diviso all'interno del consiglio, al riparo dalle lotte intestine che hanno caratterizzato l'ente negli ultimi mesi. Una condizione che appare piuttosto difficile da realizzare, in quanto Paliotto resta candidata e con un buon pacchetto di voti di partenza che la fa sentire sicura nell'andare alla conta.