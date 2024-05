«C'è stato un pronunciamento molto importante del Consiglio di Stato, credo che sia arrivato il momento per firmare questo accordo di coesione che vale 6 miliardi di euro visto che è passato inutilmente già un anno, abbiamo perso già troppo tempo, non c'è alcun problema ora a stipulare l'accordo e ad andare avanti».

APPROFONDIMENTI Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di De Luca Meloni: «Parole di De Luca su don Patriciello vergognose» «Fondi Coesione per la Campania: a governo e Regione 45 giorni per l'intesa»

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato in merito alla querelle tra ministero della Coesione e Regione Campania sui fondi sviluppo e coesione.

«Noi siamo interessati a concludere l'iter amministrativo», ha aggiunto, ricordando che «il Tar Campania ha detto che era doveroso per il governo concludere l'iter amministrativo, il Consiglio di Stato lo ha ripetuto: cioè che un iter amministrativo non può durare all'infinito e siccome ovviamente parliamo di risorse della Regione, il piano va fatto dalla Regione e il governo deve solo verificare che non ci siano contraddizioni rispetto al Pnrr o ad altro. Oggi ci sono tutte le condizioni per lavorare con serietà e concretezza, se si ha voglia di serietà e concretezza».

«C'è una quota dei fondi sviluppo e coesione che resta in capo al Governo nazionale. Su Bagnoli bisognerebbe fare una battaglia per impegnare le quote nazionali visto che parliamo di un Sin (Sito di interesse nazionale), anziché sprecare risorse che poi finiscono per sottrare possibilità per i Comuni nell'area metropolitana di Napoli. Sono cose che verificheremo», ha continuato De Luca «Quello che è chiaro è che si firma con la Regione, parliamo di fondi della Regione e su Bagnoli faremo un'iniziativa ad hoc per spiegarvi che è una grande truffa «Manfredi?Non ho parlato con nessuno e nessuno ha avuto la buona educazione di parlare con me. E la cosa è un po' bizzarra visto che parliamo di fondi delle Regione».

«Rivolgo un appello ai cittadini di Napoli, della Campania e del Sud a mobilitarsi, a non dormire perché non ci regaleranno nulla. Se non combattiamo ci calpesteranno, se non combattiamo l'autonomia differenziata ci massacrerà» ha concluso.