Fondi Ue al piano anti-Covid, niente intesa: resta il gelo tra De Luca e Provenzano

Non c'è il disgelo tra il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e il governatore Vincenzo De Luca. E nemmeno lo sblocco dei 900 milioni che servono per finanziare la crisi conseguente alla pandemia. La videoconferenza tra le parti sull'utilizzo dei fondi europei per le misure contro l'emergenza sanitaria da Covdi-2019 si è tenuta, ma non c'è stato il faccia a faccia. È durata tre ore: per la Regione ha coordinato i lavori degli staff il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e per Provenzano il capo di gabinetto Silvia Scozzese. Ma tra De Luca e il ministro non ci sarebbe stato - questo trapela - nemmeno un semplice scambio di sms figurarsi una telefonata. Dal ministero tengono il punto e hanno chiesto alla Regione di sapere quali sono le risorse europee non spese e perché prima di dare il via libera al piano socio-economico varato da De Luca dal valore di circa 900 milioni. Dall'ente di Santa Lucia più o meno hanno tenuto botta. Ma con Bonavitacola che - come spesso accade - sta cercando di smussare gli angoli e di ricucire uno strappo che resta lacerante. La sostanza è che a stretto giro dalla Regione invieranno un dossier al ministero con il quadro preciso delle risorse sia nazionali che europee. A quel punto inizierà una nuova trattativa. Uno stop and go che potrebbe rallentare ancora di più l'attivazione totale del piano socio economico della Regione e di conseguenza gli aiuti a imprese e famiglie. Non uno scenario entusiasmante per la politica e le Istituzioni.



La Scozzese - alla fine di una giornata molto lunga - chiarisce lo stato dell'arte in una nota molto fredda e pungente che - tuttavia - fotografa la situazione a oggi. «All'esito dell'incontro - si legge - sulla possibilità di utilizzare tutte le risorse nazionali ed europee per consentire alla Regione Campania di varare in tempi brevissimi le misure regionali di contrasto al Covid e di sostegno alla economia e di aiuto alle fasce deboli, gli uffici del ministero del Sud hanno analizzato il quadro delle risorse già assegnate alla Regione e non ancora spese e individuato i meccanismi più celeri per consentire alla Regione di programmare queste risorse per finanziare le emergenze di questo momento». La nota conclude: «». La sostanza è che le regole le vuole dettare il ministero che sotto sotto, ma neanche troppo, punzecchia il governatore che ha fatto dellacapacità di spesa dei fondi europei un cavallo di battaglia.

La rottura si è consumata sette giorni fa quando De Luca ha avuto un contatto telefonico con il premier Giuseppe Conte. «Ho avuto un colloquio telefonico - la ricostruzione del governatore - con il premier Conte al quale ho chiesto di intervenire in maniera rapida perché di questi tempi non ci possiamo prendere il lusso di perdere 5 mesi per un timbro, come avviene con il ministero del Mezzogiorno».

