Fondi Ue, scintille tra Provenzano e De Luca sulla riprogrammazione

In principio furono i 471 navigator da assumere in Campania. Erano un'eredità del governo precedente ma la polemica proseguì anche con il nuovo esecutivo. Fu il primo scontro tra il governatore De Luca e il ministro per il Sud Provenzano, appena insediatosi, era l'autunno scorso. Un botta e risposta piuttosto aspro che non impedì peraltro la successiva definizione di un accordo con il ministero del Lavoro e l'Anpal, ponendo fine a un braccio di ferro tra la Regione e i 5 Stelle in particolare durato mesi. Più forte mediaticamente, però, e anche per questo più inatteso il secondo round, su un terreno che sarebbe un errore considerare secondario anche in tempi di emergenza come questi. Al centro figurano infatti le risorse pubbliche che dovrebbero sostenere il Piano di azione sociale da 900 milioni presentato da De Luca pochi giorni fa e destinato, in aggiunta ai fondi del governo, a sostenere le fasce deboli della popolazione, aumentando ad esempio a mille euro le pensioni minime, nonché tipologie di lavoratori poco tutelati e le micro e piccole imprese. Chi deve garantire le necessarie coperture? La Regione chiede di poter attingere subito al Fondo sviluppo coesione, l'ormai arcinoto tesoretto di risorse nazionali che è stato negli anni poco o nulla utilizzato per varie e spesso incomprensibili ragioni e la cui ripartizione territoriale prevede l'80% al Sud e il restante 20% al centronord. La Campania vorrebbe in pratica riprogrammare circa 630 milioni tra quelli non spesi del Patto per la Campania e altri relativi a vecchi cicli del Fondo stesso, e teme che intoppi burocratici e ritardi lo impediscano.

Ma è una preoccupazione fondata? Il ministro ha spiegato, rispondendo a stretto giro, che questo problema non c'è. O meglio, che la Regione può spendere quelle risorse a condizione che le liberi, con un atto ufficiale, dai vincoli ai quali erano destinate e che sono tuttora in vigore. Parliamo di piano rifiuti, di compensazioni ambientali, di interventi per opere infrastrutturali relative alla nuova sede Nato di Lago Patria. Tutte spese evidentemente oggi rinviabili ma che necessitano, ricorda il ministro, di un accordo specifico con l'Agenzia per la Coesione e non di una semplice richiesta, per quanto condivisibile visti i tempi. Un aspetto non solo burocratico, come si intuisce. Sarebbero invece già adesso disponibili nella programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo coesione, ricorda il ministero, altre risorse sempre relative al Patto per la Campania che la Regione non ha ancora utilizzato: come i 283 milioni per il nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di dio-Ruggi d'Aragona, non ancora impegnati, e soprattutto il miliardo e 400milioni appostati sul Poc, il Programma operativo complementare, che potrebbero essere riprogrammati subito e utilizzati per interventi di emergenza.



Provenzano ribadisce anche ieri la sua completa disponibilità a venire incontro comunque alle esigenze della Regione come è già stato fatto nel recente passato. Ma intanto dietro l'angolo spunta un nuovo, potenziale scoglio. Nella prossima settimana le Regioni dovranno mettere nero su bianco l'adesione al piano dello stesso ministro che ha chiesto loro di anticipare il 20% delle somme non impegnate dei Fondi europei 2014-2020 e di spenderle nei vari capitoli dell'emergenza sanitaria dei rispettivi territori. Alle Regioni quelle somme verranno restituite, e magari con gli interessi, nella nuova programmazione del Fondo sviluppo coesione 2021-2027. Come si regolerà la Campania? Difficile per ora prevederlo: ieri la segretaria regionale della Cisl, Doriana Buonavita, ha chiesto a De Luca e Provenzano di «appianare le tensioni reciproche perché c'è bisogno che la Regione continui il lavoro fin qui svolto, anche con la collaborazione delle forze sociali, e al tempo stesso che vengano rapidamente spese tutte le risorse disponibili, a partire da quelle dell'Fsc».

Intanto però un altro fronte di contrasto tra Regione e governo si è materializzato, come anticipato dal Mattino, sulla nuova ripartizione delle risorse per la Cassa integrazione in deroga (la Regione ha chiesto 180 milioni). La Campania, attraverso l'assessore Palmeri, è stata l'unica ad opporsi alla proposta del ministro del Lavoro, Catalfo, di utilizzare parte delle risorse previste (3,2 miliardi) per coprire altre 3 settimane di Cassa nelle Regioni colpite per prime dall'epidemia. Il rischio di penalizzare le Regioni che più soffrono dell'emergenza lavoro, come la Campania, insomma, rimane.

